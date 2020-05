SportMediaset - Milan, 100 mln per il prossimo mercato. Rangnick potrebbe presto volare a Londra da Gordon Singer

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, il Milan è pronto a mettere a disposizione di Ralf Rangnick un centinaio di milioni di euro per la sua rivoluzione: è questa la cifra, chiesta dal tedesco e concessa da Elliott, che dovrebbe essere destinata al prossimo mercato estivo del club rossonero. Rangnick, che la prossima settimana potrebbe volare a Londra per incontrare di persona Gordon Singer, è pronto a firmare un contratto triennale da sei milioni di euro a stagione, assumendo il doppio ruolo di allenatore e dirigente. Il tedesco, che inizialmente aveva chiesto ben 18 collaboratori, ora sarebbe intenzionato a dare spazio anche a risorse già presenti nella società di via Aldo Rossi: Moncada e Almstadt, per esempio, avranno sempre maggiore importanza nell'area tecnica. Paolo Maldini è invece sempre più fuori che dentro. Baresi e Massaro saranno invece un punto di riferimento costante per Rangnick, soprattutto a Milanello.