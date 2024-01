SportMediaset - Raimondi: "Buongiorno non sarà il difensore del Milan. Ora tutto su Brassier"

Nell'edizione odierna di SportMediaset Claudio Raimondi ha fatto il punto sulle entrate del Milan, che in questo calciomercato proverà a regalare a Stefano Pioli un nuovo difensore centrale. Queste le sue dichiarazioni.

Pioli ha chiesto un nuovo difensore, ma chi sarà? "Il difensore del Milan non sarà Buongiorno. Cairo non lo vende, ma potrebbe essere un'operazione futuribile. Il Milan, dunque, vira tutto su Brassier, con il Brest che fa resistenza e continua a chiedere 12 milioni di euro per il centrale francese. Il Milan, comunque, spera che il tempo giochi a suo favore e che ci possa essere uno sconto che possa permettergli di chiudere l'operazione intorno agli 8 milioni di euro".