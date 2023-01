SportMediaset - Rinnovo Leao: dalla fiducia di dicembre all'attuale freddezza. C'è il nodo clausola

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno in merito alla trattativa per il rinnovo di Rafael Leao con il Milan, si è passati dalla fiducia di dicembre all'attuale clima di freddezza. A complicare tutto c'è la presenza di due agenti, con il Milan che è in mezzo tra Mendes e l'avvocato Dimvula. C'è poi la questione della clausola rescissoria, con l'entourage del portoghese che vorrebbe dimezzarla (attualmente è di 150 milioni di euro). Per il Milan però così non va bene.