Sugoni: "Milan e Chelsea rimangono fermi sulle proprie posizioni. Stop alla trattativa per Maignan"

Alessandro Sugoni, intervenuto a SkySport24, ha parlato così della trattativa saltata tra Milan e Chelsea per Mike Maignan: "Al momento Milan e Chelsea rimangono fermi sulle proprie posizioni. Ricordiamo l'ultimo no del Diaovlo: nella serata di ieri, gli inglesi hanno presentato un'offerta da 18 milioni di sterline. Il Milan resta fermo sulla sua posizione: vorrebbe tenerlo e potrebbe partire solo per una cifra importante.

Questa distanza ha portato allo stop della trattativa. Il Chelsea voleva portare Maignan al Mondiale per Club ma così non sarà. Vedremo se i Blues ci riproveranno più avanti, ma non sono da escludere altri scenari., compresa la permanenza di Maignan al Milan e il suo addio tra un anno a zero visto che ha il contratto in scadenza nel 2026".