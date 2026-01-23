Tare in contatto con Ristic, agente di Kostic: si è parlato anche di Vlahovic

Con Santiago Gimenez fermo ai box da fine ottobre e che ne avrà ancora per un po', il Milan in questo mercato di gennaio ha deciso di tutelarsi in avanti con l'esperienza ma soprattutto la fisicità e la cattiveria agonistica di Niclas Fullkrug. Al netto del gol vittoria contro il Lecce, che comunque consegna tre punti nelle mani del Diavolo, il nuovo numero 9 rossonero ha dimostrato nel giro di poche partite perché fosse cruciale per i rossoneri avere un centravanti con queste caratteristiche da area di rigore.

Al momento va bene così e se Fullkrug continuerà per questa strada, anche il riscatto si fa possibile. In ogni caso, però, il club rossonero dovrà essere deciso sul mercato in estate e cercare di portarsi a casa un nuovo attaccante del futuro, mantenendo il tedesco come riserva di lusso. Il nome principale sul taccuino, già dalla scorsa estate, è Dusan Vlahovic. Difficile che il serbo trovi un accordo per il rinnovo con la Juventus, dunque il Milan potrà prenderlo a zero: Allegri spingerà sicuramente tanto. Anzi già lo ha fatto, infatti secondo quanto scrive Tuttosport questa mattina il direttore Igli Tare è in contatto con il procuatore del giocatore Ristic: al momento i discorsi sono incentrati sul giovane Kostic del Partizan ma si è parlato anche dell'attaccante della Juventus.