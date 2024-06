The Guardian - Sesko rinnova con il Lipsia: Arsenal su Zirkzee? Isak e Gyökeres costano troppo

Secondo quanto riportato dal The Guardian, conn il rinnovo di Sesko con il Lipsia, l'Arsenal "potrebbe ora riaccendere l'interesse per l'acquisto di Joshua Zirkzee del Bologna", anche se è il calciatore olandese è "fortemente seguito anche dal Milan". Il 23enne attaccante olandese ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro e ha segnato 11 gol aiutando il club italiano a qualificarsi per la Champions League della prossima stagione.

"L’interesse - prosegue il The Guardian - dell’Arsenal per Alexander Isak del Newcastle e Viktor Gyökeres dello Sporting è diminuito a causa delle ingenti spese necessarie per ingaggiarli, e una mossa per Ivan Toney del Brentford sembra improbabile in questa fase".

UN INTEMERDIARIO A MILANO

Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com attraverso l'inviato Luca Bendoni, Gian Maria Montesano, agente facente parte della scuderia di Kia Joorabchian, è a Milano per chiudere il trasferimento del 2004 Forson dal Manchester Utd al Monza a parametro zero; tra i giocatori seguiti da Montesano, e dunque da Joorabchian, vi è anche Joshua Zirkzee.