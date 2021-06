The Sun - Via Xhaka e Ceballos, anche l'Arsenal mette gli occhi su De Paul

L'Arsenal mette gli occhi su Rodrigo De Paul. Lo racconta The Sun, che spiega come la squadra di Arteta sia alla ricerca di un profilo come quello dell'argentino dell'Udinese per il proprio centrocampo. Con Xhaka vicino alla Roma e con Ceballos che tornerà al Real Madrid, l'argentino pare essere un obiettivo per i londinesi. Tra Italia ed estero, però, la concorrenza è enorme