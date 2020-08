Nuovo innesto in casa Lecco. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club lombardo ha chiuso con il Milan per Siaka Haidara, seconda punta classe 2001 che i blucelesti hanno prelevato a titolo definitivo dai rossoneri: contratto pluriennale per il ragazzo, che nei prossimi giorni sarà ufficializzato a titolo definitivo.