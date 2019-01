TMW - Lipsia, alzata offerta per Calhanoglu a 22 mln

Il Milan studia la strategia per affondare il colpo con il Genoa per Krzysztof Piatek. Questioni di formula, di paletti con la UEFA, di riscatti: Elliott avrebbe le potenzialità per chiudere l’affare ma le restrizioni e gli accordi che Gazidis cerca di stringere con la Federazione europea, costringono i rossoneri ad avere le mani legate sul mercato. Una risorsa, chiaramente, possono essere le cessioni: una sulla quale, proprio in virtù del caso Gonzalo Higuain - Chelsea e della contestuale ricerca della punta, sta lavorando Leonardo, è l’addio di Hasan Calhanoglu. Il RB Lipsia ha alzato l’offerta: 22 milioni per prenderlo subito. Con buona pace di Gattuso che, legittimamente, cerca di tenerlo.