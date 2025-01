TMW - Milan, idea Musa per l'attacco: può essere l'erede di Jovic

17 gol in MLS e tanta voglia di tornare in Europa: Petar Musa può essere il nome a sorpresa per il mercato europeo in questa sessione di gennaio. A lui sono interessate in Premier Nottingham Forest e Leicester City, ma il croato può tornare in lizza anche per l'attacco del Milan, in caso di addio (molto probabile) di Jovic. Avanza anche la pista francese, con una squadra della Ligue 1 che nelle ultime ore si è interessato all'attaccante, autore di una ottima stagione con la maglia di Dallas.

Queste le parole di ieri in conferenza stampa di Sergio Conceiçao sul mercato di gennaio: "Devo dire una cosa, la verità: la dirigenza ha provato a parlarmi di questo tema ma il momento era sbagliato perché avevamo partite importanti. Adesso non è il timing giusto, so che è importante e dobbiamo parlarne. Ma in questo momento la cosa più importante per me è la partita col Cagliari, il giorno dopo forse avremo tempo di parlare anche di questa cosa, che sicuramente è importante".