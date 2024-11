TMW - Milan, il rinnovo di Maignan è sempre più vicino. Forbice corta, balla poco meno di un milione

vedi letture

Ci può essere un effetto David De Gea? Difficile da dirlo, ma una cosa è certa: Mike Maignan è più vicino al rinnovo con il Milan rispetto agli scorsi mesi. Dopo avere chiesto uno stipendio altissimo, intorno a quanto percepisce Rafael Leao - cioè 6,5 milioni più bonus - le richieste si sono abbassate di parecchio con l'approssimarsi dalla fine del contratto. Maignan andrà a scadenza il 30 giugno del 2026 e non è dato sapere come evolverà il mercato per i portieri fra diciotto mesi.

Quello che si sa è che c'è una deflazione per quanto riguarda gli stipendi complessivi. De Gea percepiva 11 milioni netti - 22 lordi - ed è stato costretto ad accettare un ingaggio da circa 2 milioni dalla Fiorentina. Se è vero che attualmente Maignan prende 2,8 milioni (poco per quanto sta portando in termini di punti) già salire fino a 5,5 potrebbe essere la scelta corretta. Ed è appena superiore a questa cifra la richiesta, già scesa di parecchio: l'idea è quella di chiedere 5,7 milioni a stagione, mentre il Milan ne offre circa 5, oramai fermo da parecchio tempo.

La distanza si può limare con i bonus, magari aumentando di poco la parte fissa. La sensazione è che però si possa arrivare a dama in breve tempo e con soddisfazione. Per quanto visto contro il Real Madrid sarebbe meglio per tutti: se poi dovessero arrivare proposte fuori mercato ci potrà essere una diversa valutazione, ma questi sono scenari che a oggi non sembrano potersi verificare.