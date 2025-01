TMW - Milan, inserimento per Ngonge del Napoli. È un'opzione se saluta Chukwueze

Il Milan si è inserito nella corsa per Cyril Ngonge, ala del Napoli. I rossoneri hanno condotto un sondaggio negli scorsi giorni per capire la valutazione del giocatore olandese per, eventualmente, rinforzare il proprio reparto offensivo. Sarebbe un'aggiunta qualora si concretizzasse l'uscita di Samuel Chukwueze, per cui ci sono diversi interessamenti da parte di club arabi che potrebbero presto trasformarsi in un'offerta nei prossimi giorni.

La situazione di Ngonge è semplice: il Napoli apre a un prestito con diritto di riscatto, ma vorrebbe una valutazione intorno a quanto pagato un anno fa, cioè circa 19 milioni complessivi. Il prestito, oneroso, sarebbe intorno al milione per questi sei mesi, con il Bologna che già quest'estate aveva cercato di chiudere per il giocatore e che nei giorni scorsi ha fatto un altro tentativo, sempre a cifre ribassate (intorno ai 12-15 milioni). La sensazione è che Ngonge probabilmente saluterà Napoli nei prossimi giorni, ma dipenderà anche dalla destinazione.

Durante la scorsa settimana l'agente di Cyril Ngonge, William D'Avila, era a Milano. Ha incontrato un emissario dell'Olympique Marsiglia per Belayhane - per cui ci sono parecchi interessamenti - ma non è da escludere che abbia visto proprio i rossoneri per capire la situazione di Ngonge.