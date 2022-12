TMW - Milan, piace il 2004 Schjelderup. C'è mezza Europa su di lui, soprattutto il Benfica

MilanNews.it

I paragoni sono sempre pesanti e ingombranti e questo lo sa bene anche uno dei talenti più cristallini di tutta la Scandinavia, il 2004 norvegese Andreas Schjelderup. Indicato come il Messi di Norvegia, il talentuosissimo jolly offensivo (esterno, seconda punta e falso nueve) del Nordsjaelland ha estimatori in mezza Europa. Ci sarebbe anche una big di A sulle sue tracce (il Milan) e in Europa piace a tutti, in particolare al Benfica, che ha già avviato concretamente la trattativa. Ma l'asta pare appena all'inizio. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.