TMW RADIO - Marchetti: "Kessie? Il Milan rischia di perderlo a zero"

L'editoriale di Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, su TMW Radio:

Novità sul mercato del Milan?

"Il Milan non ha cambiato strategia. C'è un filo diretto con il Chelsea per Giroud, Bakayoko, Ziyech, tre giocatori che possono arrivare con formule diverse. Stessi discorsi con il Real Madrid per Odriozola, Jovic e Brahim Diaz, che è il giocatore più vicino".

Kessie ancora non rinnova...

"Il Milan rischia di perderlo a zero, l'accordo economico non c'è".