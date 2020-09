TMW RADIO - Martorelli: "Milan non da Champions, incompiuti in difesa"

Il procuratore Giocondo Martorelli ha parlato ai microfoni di TMW Radio, dicendo la sua sul Milan in ottica corsa alla Champions League: "Che abbiano fatto operazioni interessanti è fuori da ogni dubbio, ma per me ancora sono incompiuti. Specie nel reparto difensivo, e per competere a certi livelli non è poco, considerando anche che l'Europa League toglierà energie. Un'altra mia valutazione poi va al post-Covid: quel periodo lo prenderei in maniera un po' più distaccata, senza farsi trascinare dall'entusiasmo. Auguro che possano continuare su quel livello, ma alcune cose le prenderei con le pinze. Si ricomincia da 0-0, praticamente. Sicuramente hanno preso giocatori forti e ne hanno altri di valore, ma in difesa mi sembra latitino. E in più c'è la grana Donnarumma, che non è da poco: arrivare a 10 mesi dalla scadenza lascia un punto nero da valutare quando capiremo se sarà prolungamento o addio definitivo".