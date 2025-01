TMW - Rashford-United, summit in questi giorni. Quattro offerte: c'è la Juve, Milan fiducioso

E' la settimana in cui verrà deciso il destino di Marcus Rashford. Dopo aver raccolto tutti gli interessamenti in giro per l'Europa tramite il suo fratello-agente, l'attaccante inglese è ora pronto a prendere una decisione in merito al suo futuro. Entro giovedì è atteso in sede Dwaine Maynard che, oltre a qualche possibilità in Premier League (piace a West Ham e Tottenham), presenterà alla dirigenza dei red devils quattro proposte raccolte in giro per l'Europa.

I club interessati a Rashford sono Barcellona, Milan, Juventus e Borussia Dortmund. In ordine causale. Sono tutte operazioni a titolo temporaneo, magari con diritto di riscatto. Ma in ogni caso nessuno oggi sta pensando di acquistare il giocatore a titolo definitivo. Insieme allo United, Rashford deciderà la soluzione migliore e il trasferimento in Italia è una opzione molto concreta.

In Casa Milan c'è grande fiducia circa l'accordo per Marcus Rashford. Sabato Zlatan Ibrahimovic s'è così espresso sul suo ex compagno di squadra: “Rashford lo conosco molto bene, ho giocato con lui quando era giovane. Ora è uomo, è confermato come grande calciatore. È un giocatore del Manchester, non so se serve tanto per convincerlo, tutti vogliono giocare per il Milan. È un’operazione difficile, non abbiamo ancora parlato con lui. Vediamo se ci parliamo”.