Tutti pazzi per Lorenzo Lucca: anche il Milan sulle tracce dell'attaccante

Tutti pazzi per Lorenzo Lucca, giovane centravanti di proprietà del Pisa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Inter, Juventus e Milan stanno osservando con grande interesse il 21enne attaccante, il quale si sta mettendo in bella mostra in Serie B. All’orizzonte - riferisce la rosea - c’è la chiamata in azzurro di Roberto Mancini, dopo il debutto nell’Under 21. Gli osservatori dei grandi club stanno sfornando relazioni super positive sul ragazzo: il rendimento di Lucca, ad esempio, ha consigliato di aggiornare i file da tempo aperti sul suo conto in via Aldo Rossi.