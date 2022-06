Tuttosport: "Bremer, ora è lotta a 3: il Tottenham insidia Inter e Milan"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Bremer, ora è lotta a 3: il Tottenham insidia Inter e Milan" scrive Tuttosport oggi in edicola. Offerte fra i 30 e i 40 milioni di euro per il difensore brasiliano. L'Inter rimane in vantaggio, avendo il gradimento del giocatore, ma attenzione agli inserimenti rossoneri e degli Spurs. Il Milan tratta Botman ma non ha ancora chiuso e dunque potrebbe riaprirsi una corsia per il brasiliano del Torino. Conte e Paratici, che seguono Bastoni dell'Inter (Inzaghi vorrebbe trattenerlo) si sono mossi anche per Bremer: "i londinesi hanno cominciato a muovere pedine nel corteggiamento del granata, nei giorni scorsi gli stessi media inglesi narravano della nuova svolta. E ora dall’Italia rimbalzano indiscrezioni analoghe".