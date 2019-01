Tuttosport - Il Lipsia insiste per Calhanoglu, ma per il Milan è incedibile

Tutto il Milan si aspetta tanto da Calhanoglu, dopo una prima metà di stagione tutt’altro che positiva. Il Lipsia continua a seguirlo con interesse. Come riporta Tuttosport, emissari del club tedesco hanno assistito spesso dal vivo alle partite dei rossoneri per monitorare da vicino il giocatore turco. Il Milan valuta almeno 25 milioni il cartellino di Calha, il Lipsia decisamente meno (15-18 milioni). In via Aldo Rossi non è ancora arrivata un’offerta ufficiale, ma il dieci milanista è comunque considerato incedibile. Almeno fino a giugno.