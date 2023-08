Tuttosport - Il Milan ha una valutazione sugli 8 milioni sia per Adli sia per Saelemaekers

Il Milan, dopo aver chiuso ben otto colpi in entrata, è ora al lavoro per sfoltire la rosa di Stefano Pioli. Tra i giocatori in uscita ci sono anche Yacine Adli, poco utilizzato nella scorsa stagione, e Alexis Saelemaekers, chiuso a destra da Chukwueze, Pulisic e anche Luka Romero. Come riporta stamattina Tuttosport, il club di via Aldo Rossi ha una valutazione sugli 8 milioni sia per il francese che per il belga.