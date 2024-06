Tuttosport - Il Newcastle piomba su Tomori: il Milan non lo vende per meno di 45-50 milioni

Dopo Kelly, preso a parametro zero, il Newcastle punta a fare un altro colpo in difesa e per questo avrebbe messo nel mirino anche Fikayo Tomori. Lo riferisce questa mattina il Corriere dello Sport che aggiunge che l'inglese è il vero titolare della retrogurdia del Milan e per questo non verrà trattato per meno di 45-50 milioni di euro.

Difficile comunque che il Diavolo possa dare il via libera alla cessione di Tomori (a meno che ovviamente non arrivi un'offerta irrinunciabile come quella di un anno fa per Tonali). I rossoneri hanno già perso Simon Kjaer e cedere anche l'inglese vorrebbe dire perdere in un colpo solo due leader della retroguardia milanista.