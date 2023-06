Tuttosport - Kamada, burocrazia e nazionale fanno slittare tutto a fine giugno

MilanNews.it

Daichi Kamada è uno dei nomi più caldi per il Milan che verrà. Ieri il giapponese ha giocato la sua ultima partita con l'Eintracht Francoforte, la finale di DFB Pokal (Coppa di Germania) persa contro il Lipsia per 2-0. Firma e visite a Milano erano previste per l'inizio della prossima settimana, da domani in avanti, ma alcuni problemi burocratici e gli impegni con la nazionale nipponica dovrebbero far slittare tutto alla fine di giugno. Lo riporta questa mattina Tuttosport.