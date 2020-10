Tuttosport - Mercato Milan: volata Rudiger-Kabak per la difesa

In queste ultime ore di mercato, il Milan proverà a chiudere per un difensore centrale. Maldini e Massara stanno lavorando su due nomi, cioè Antonio Rudiger del Chelsea e Ozan Kabak dello Schalke04: per il tedesco, che tornerebbe volentieri in Italia e che potrebbe sbarcare in prestito secco, va ancora trovato l'intesa sull'ingaggio (a Londra guadagna 5 milioni di euro netti a stagione), mentre per il turco il Diavolo dovrà alzare la sua offerta e arrivare almeno a 18-20 milioni. Lo riferisce Tuttosport.