Tuttosport - Milan, a fine stagione verrà definito il futuro di De Ketelaere: fiducia o un anno in prestito

Tra le questione che in via Aldo Rossi dovranno affrontare non appena sarà finita la stagione c'è sicuramente anche quella che riguarda il destino di Charles De Ketelaere. Le opzione sul tavolo sono due: o gli verrà data ancora fiducia e verrà confermato in rosa anche per la prossima annata oppure potrebbe essere ceduto in prestito per una stagione, così da avere la possibilità di giocare con continuità e con meno pressione. Lo riferisce stamattina Tuttosport.