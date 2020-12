Tuttosport - Milan, Duarte e Conti in uscita

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sulle mosse di mercato del Milan, sia in entrata che in uscita. Stando a quanto riferito dal noto giornale sportivo, a gennaio potrebbero esserci almeno un paio di addii, entrambi nel reparto difensivo. Uno potrebbe essere quello di Duarte, il quale, in caso di arrivo di un nuovo centrale, rischierebbe di trovare ancora meno spazio. L’altro è Conti, giocatore che non sembra rientrare nei piani di Pioli.