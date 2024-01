Tuttosport - Milan, i nomi per la difesa: il "più facile" da raggiungere è Chalobah del Chelsea. Ecco perchè

Sono diversi i nomi che vengono accostati al Milan che è sempre alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Nelle ultime ore è tornato di moda il profilo di Clement Lenglet, anche se per il francese del Barcellona, ma in prestito all’Aston Villa, sarà necessario non solo l’accordo con i catalani per l’ingaggio, ma andrà convinto anche il club inglese a lasciarlo andare via con sei mesi di anticipo. Il Brest continua invece a non aprire al prestito di Lilian Brassier, così come l'Arsenal per Jakub Kiwior. L'obiettivo che sembra essere "più facile" da raggiungere è invece Trevoh Chalobah del Chelsea, con i rossoneri che potrebbero arrivare ad un accordo con i Blues sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Lo riferisce questa mattina Tuttosport.

Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan, si è così espresso a SkySport nel pre Udinese-Milan sul mercato del Diavolo: "Abbiamo la stessa linea del mister. Guardiamo il mercato, siamo sulla sua stessa linea. Vogliamo trovare giocatori sicuramente però dobbiamo avere calma, guardare bene i profili e parlare con i club. Se Lenglet, Kiwior o Brassier sono opzioni? C'è da capire le situazioni dei club, non sono sempre tutti disponibili... Ci sono nomi che non sono usciti e altri che sono usciti. Dobbiamo valutare bene le situazioni dei club prima di fare qualcosa".