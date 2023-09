Tuttosport - Milan, possibile colpo last-minute in attacco: valutato anche il 2003 del Chelsea, Mason Burstow

Il Milan proverà a chiudere per un nuovo attaccante in questo ultimo giorno di mercato (se non dovesse farcela verrà reintegrato in rosa Divock Origi). Come riporta questa mattina Tuttosport, i rossoneri stanno valutando diversi profili, tra cui anche quello di Mason Burstow, giovane punta classe 2003 del Chelsea.