Tuttosport - Milan, riscatto Bakayoko: si punta ad abbassare il costo

Il futuro di Bakayoko è ancora tutto da decifrare. Il giocatore è stato prelevato dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto. Come riporta il quotidiano Tuttosport, una volta chiuso il mercato di gennaio, il Milan comincerà a studiare la strategia per provare a riscattare il francese. L’obiettivo del club è abbassare la cifra di 35 milioni fissata la scorsa estate.