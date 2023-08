Tuttosport - Origi sta valutando una proposta in arrivo dall'Arabia

Divock Origi non è più nei piani del Milan e di Stefano Pioli. In questi giorni si sta aspettando l'offerta giusta per l'attaccante belga. Questa potrebbe essere arrivata dall'Arabia Saudita: il centravanti con il numero 27 la starebbe valutando. La proposta porterebbe nelle casse rossonere anche sostanze economiche per il cartellino. Lo riporta Tuttosport questa mattina.