Tuttosport - Per l'attacco Arnautovic e il vecchio pallino Scamacca. Occhio ai "francesi"

Tuttosport questa mattina prova a fare un po' di nomi per il mercato rossonero e specialmente per l'attacco fa una lista interessante. Un nome forte nelle ultime settimane sarebbe quello di Marko Arnautovic, profilo esperto del Bologna. A questo si affianca quello di un vecchio pallino della dirigenza rossonera come Gianluca Scamacca, passato al West Ham l'estate scorsa ma spesso inortunato in questa stagione. Da monitorare però anche i profili che arrivano dal campionato francese: Balogun dell'Arsenal in prestito al Reims, Ekitike del Reims in prestito al Psg e Openda del Lens secondo in classifica.