Tuttosport - Simakan, il Milan valuta il da farsi. E sonda le alternative

Il Milan sta valutando il da farsi con Simakan. Come riporta Tuttosport, rossoneri credono nel giocatore e potrebbero anche chiudere l’operazione, con il Lipsia che osserva e sonda Kabak, difensore a sua volta nel mirino della società milanista come alternativa proprio a Simakan. I tedeschi sono in una posizione d’attesa per vedere se ci saranno le condizioni per affondare con lo Strasburgo. Intanto il d.s. del Milan, Frederic Massara, ha proseguito i contatti con il Chelsea per Fikayo Tomori, che potrebbe arrivare in prestito.