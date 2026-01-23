ufficiale
Matteo Dutu a titolo definitivo alla Dinamo Bucarest
MilanNews.it
Matteo Dutu lascia il Milan e si trasferisce a titolo definitivo alla Dinamo Bucarest. Il difensore e capitano del Milan Futuro ha collezionato in questa stagione 20 presenze tra Serie D e Coppa Italia Serie D, segnando anche due gol. Il club di via Aldo Rossi si è assicurato una clausola di recompra oltre ad una percentuale sulla futura rivendita.
Ecco il comunicato ufficiale: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Duțu alla Fotbal Club Dinamo 1948 București. Il Club augura a Matteo le migliori soddisfazioni per la Stagione Sportiva".
