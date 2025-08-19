Vaciago: "La speranza della Juve è che il Milan non chiuda Hojlund e possa poi tornare su Vlahovic”

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, si è così espresso a TMW Radio sul futuro di Dusan Vlahovic: “Vlahovic è una bella grana, a occhio o è Milan o è Milan. Non si sono fatte avanti altre squadre, poi in questi ultimi 15 giorni può succedere di tutto. Vlahovic non ha ricevuto offerte, a noi risulta che Allegri continua a sognarlo e Vlahovic andrebbe di corsa al Milan. I rossoneri stanno però lavorando su Hojlund, cosa succederà? La Juve sta andando su Kolo-Muani per mandare un messaggio a Vlahovic, facendo capire che di fatto non giocherà mai se dovesse rimanere per andar via a zero. Non verrà messo fuori rosa, andrebbe regolarmente in panchina ma giocherebbe pochissime partite, ancor meno da titolare. Questo metterebbe a rischio il suo mondiale e l’interesse del mercato tra un anno. La speranza della Juve è che il Milan non chiuda Hojlund e possa poi tornare su Vlahovic”.

IL MILAN FA SUL SERIO

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, in diretta durante "Calciomercato - L'Originale" su Sky Sport, è il Milan il club che può fare più sul serio per Vlahovic. Esiste uno scenario in cui il serbo può rimanere alla Juventus, ma il Milan è il club che nelle ultime due settimane ha mosso i passi più concreti, poi bisognerà vedere se il giocatore sceglierà di andare, se si troverà un accordo e quant'altro in questi ultimi giorni, ma il Milan è la squadra che al momento si è mossa in modo serio per lui.