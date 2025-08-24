Victor Boniface: il Milan deciderà oggi cosa fare con il nigeriano

vedi letture

Dal suo sbarco a Linate sono passate poco meno di 48 ore, ma Victor Boniface non è ancora diventato un nuovo giocatore del Milan. Il tutto perché gli approfondimenti clinici ai quali è stato sottoposto presso l'ospedale Galeazzi hanno portato il club rossonero a prendersi tutto il tempo necessario (prossimo a scadere) per prendere una decisione.

Essenzialmente ciò che preoccupa di più il Diavolo è il ginocchio di Victor Boniface, vittima due volte della rottura del crociato. Scrivono però i colleghi della Gazzetta dello Sport, riprendendo ed interpretando le parole del pre di Milan-Cremonese del direttore sportivo Igli Tare, che entro oggi si capirà cosa ne sarà del nigeriano, anche perché non si può perdere altro tempo, visto che il numero 9 è diventato dopo la partita di ieri una priorità in questi ultimi giorni di calciomercato.