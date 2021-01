VIDEO MN - Meité arrivato ora a Milano: "Il Milan è primo e deve stare lì"

Soualiho Meité è arrivato in questi istanti a Milano, dove inizierà la sua nuova avventura in rossonero. Per il centrocampista ormai ex Torino sono previste domattina le solite visite mediche di rito alla clinica "La Madonnina".

Le sue prime parole: "Certo che sono contento. In questi momenti devi essere pronto. Sì, ho già parlato un po’ con Franck (Kessie, ndr). Il Milan è primo e deve stare lì dov’è. Ora vediamo come vanno questi quattro mesi e dopo parliamo".