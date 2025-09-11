Yacine Adli all'Al Shabab: il comunicato ufficiale del Milan

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha annunciato la cessione a titolo definitivo di Yacine Adli all'Al Shabab: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Yacine Adli all'Al-Shabab Club. Il Club ringrazia Yacine e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".

Nelle scorse ore, il giocatore francese ha salutato così il club rossonero: "Grazie mille per l'amore che voi tifosi mi avete sempre dato. Ve lo dico, state dietro Allegri e alla squadra perché meritano il vostro sostegno. Sono stato è sarò sempre un milanista, ho sempre dato tutto per quella maglia e questo nessuno me lo toglierà”.