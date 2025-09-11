Yacine Adli all'Al Shabab: il comunicato ufficiale del Milan
Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha annunciato la cessione a titolo definitivo di Yacine Adli all'Al Shabab: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Yacine Adli all'Al-Shabab Club. Il Club ringrazia Yacine e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".
Nelle scorse ore, il giocatore francese ha salutato così il club rossonero: "Grazie mille per l'amore che voi tifosi mi avete sempre dato. Ve lo dico, state dietro Allegri e alla squadra perché meritano il vostro sostegno. Sono stato è sarò sempre un milanista, ho sempre dato tutto per quella maglia e questo nessuno me lo toglierà”.
Carlo PellegattiUn divano duro come un sedile di legno. La lettera a Mr. O’Leary. Allegri e Italiano come Fischer e Spasskij
Pietro MazzaraIl rebus di Allegri: il gioco delle coppie. Galliani e un ritorno da valutare sul campo. Rinnovo Maignan: non si esclude nulla
Andrea LongoniPer lo scudetto serve un mezzo miracolo. Quello del bilancio è vinto. Giù le mani da Gimenez
