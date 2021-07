Yaremchuk nei radar del Milan, ma c'è distanza con il Gent

Roman Yaremchuk, attaccante del Gent e della nazionale ucraina, è entrato nei radar del Milan ancora prima dell'Europeo. Ai microfoni di RTBF, il direttore sportivo della squadra belga ha ammesso in modo diretto dell’interesse dei rossoneri. Il problema, però, come sottolinea il Corriere dello Sport, è la valutazione: la società milanista, infatti, non vorrebbe andare oltre i 15 milioni, cifra che il Gent reputa bassa.