Milan, pubblicate le foto dell'allenamento svolto oggi a Milanello

Si è svolto quest'oggi il primo allenamento della settimana del Milan, che dopo il pareggio ottenuto in casa dell'Atalanta sabato prossimo sarà di scena nuovamente a San Siro contro il Bologna per la terza giornata di Serie A. Sui profili social del club rossonero sono state pubblicate alcune foto della seduta svolta a Milanello.

Jumping into the new week like...@play_eFootball | #SempreMilan pic.twitter.com/Mc3nryZprv