MILANELLO REPORT - Il racconto del primo allenamento di Pioli

Dopo la conferenza stampa di presentazione effettuata a Casa Milan, il nuovo tecnico rossonero Stefano Pioli ha diretto il suo primo allenamento a Milanello, con tante assenze dovute agli impegni con le rispettive nazionali. Presenti a Milanello anche Zvonimir Boban, Paolo Maldini e Frederic Massara.

Squadra in campo alle 16.00: prima di iniziare il lavoro odierno, il Mister ha riunito i giocatori per presentare il nuovo staff. L'allenamento è iniziato con la consueta attivazione muscolare e un po' di allunghi prima di passare al lavoro con il pallone. Poi, torello a tema alla massima intensità possibile prima delle esercitazioni tecniche con l'ausilio delle sagome, scambi in velocità e tiri in porta.

L'allenamento è proseguito con due squadre schierate su campo ridotto per lavorare sul possesso palla. Partitella, sempre su campo ridotto, prima di rientrare negli spogliatoi. Presente in gruppo per tutto l'allenamento odierno anche il rientrante Mattia Caldara.

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE

Il programma di domani, giovedì 10 ottobre, prevede doppia seduta di allenamento; squadra in campo alle 10.30.