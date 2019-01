MILANELLO REPORT, weekend di lavoro per la squadra

Continua la preparazione dei rossoneri verso Genoa-Milan, trasferta di campionato in programma lunedì 21 alle 15.00 allo stadio Luigi Ferraris di Marassi. Presenti a Milanello anche Leonardo e Maldini, i quali hanno seguito tutto l'allenamento odierno.

IL REPORT

Squadra in palestra per iniziare il riscaldamento, prima di andare sul campo centrale dove ha proseguito nella fase di attivazione muscolare attraverso una serie di torelli a tema seguiti da diversi allunghi (lato lungo). Al termine il gruppo è stato diviso in due parti: il primo si è spostato nella porzione di campo alle spalle della porta per effettuare una serie di lavori atletici eseguiti utilizzando ostacoli bassi e sagome; il secondo ha provato alcune situazioni tattiche con particolare attenzione alla fase difensiva. La fase finale della sessione ha visto i giocatori impegnati in una partitella 11 contro 11 su campo ridotto.