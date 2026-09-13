MN - Milan subito in campo stamattina: seduta di scarico per i titolari

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Il Milan questa mattina è subito al lavoro a Milanello: per i titolari rossoneri prevista una seduta di scarico

Questa settimana per il Milan non c'è spazio per pensare. La squadra rossonera è rientrata a Milano nella serata di ieri e questa mattina sarà già al lavoro a Milanello. Secondo quanto viene appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, oggi nel centro sportivo di Carnago è prevista già una sessione di allenamento, con i titolari di ieri - e chi ha giocato di più - che affronteranno una seduta di scarico. Il calendario non ammette distrazioni o riposo in questa settimana.

Mercoledì infatti, tra soli tre giorni, il Milan sarà di nuovo in campo. I rossoneri tornano a San Siro per la seconda volta in questa stagione e lo faranno grazie al debutto in Europa League contro il Benfica. I rossoneri scenderanno in campo il 16 settembre alle ore 21 davanti al proprio pubblico, in una gara sicuramente emozionante per i tanti ex della gara: da Amorim a Ramos, passando anche per Diego Moreira che è stato grande protagonista nel pomeriggio di ieri.