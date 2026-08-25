Milanello, nessun problema per Gila: oggi ha lavorato regolarmente in gruppo
Dopo la seduta di scarico di ieri per coloro che erano partiti titolari a Torino domenica sera, il Milan ha svolto oggi il suo primo allenamento in vista della prossima partita contro il Venezia, in programma venerdì alle 20.45 a San Siro. Mario Gila, uscito prima della fine della sfida contro i granata a causa dei crampi, ha lavorato in gruppo e dunque sarà regolarmente a disposizione di Ruben Amorim per la partita contro i veneti valida per la seconda giornata di Serie A. Lo riferisce Sky.
Questo il programma della 2^ giornata di campionato:
Milan-Venezia venerdì 28 agosto ore 20.45 (DAZN)
Fiorentina-Frosinone sabato 29 agosto ore 18.30 (DAZN)
Monza-Udinese sabato 29 agosto ore 18.30 (DAZN)
Sassuolo-Torino sabato 29 agosto ore 18.30 (DAZN)
Juventus-Parma sabato 29 agosto ore 20.45 (DAZN)
Napoli-Como domenica 30 agosto ore 18.30 (DAZN)
Cagliari-Inter domenica 30 agosto ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
Lazio-Genoa domenica 30 agosto ore 20.45 (DAZN)
Lecce-Roma lunedì 31 agosto ore 18.30 (DAZN/Sky/NOW)
Atalanta-Bologna lunedì 31 agosto ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
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