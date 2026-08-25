News MN - Milanello, anche oggi Leao ha lavorato a parte

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Anche oggi Rafael Leao, sempre al centro di tante voci di mercato, non ha lavorato in gruppo, ma si è allenato ancora a parte

Il Milan si è allenato questa a Milanello e ha iniziato a preparare il prossimo impegno di campionato contro il Venezia in programma venerdì sera a San Siro. Nessun problema per Mario Gila che ha lavorato regolarmente in gruppo dopo che domenica a Torino era stato costretto ad abbandonare il campo a causa de crampi. Per quanto riguarda invece Rafael Leao, l'attaccante portoghese, il cui futuro continua ad essere un grande rebus, ha lavorato ancora a parte.

In vista del primo impegno casalingo davanti ai propri tifosi contro il Venezia, il Milan si allenerà sia domani che giovedì al mattino del Centro Sportivo di Milanello. Alla vigilia ci sarà ovviamente anche la consueta conferenza stampa di Ruben Amorim che risponderà alle domande dei giornalisti per presentare la partita contro i veneti.

di Pietro Mazzara