MN - Milanello, il programma degli allenamenti prima della Lazio

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Il Milan è tornato al lavoro oggi a Milanello. Domani giornata di riposo per i rossoneri che si alleneranno al mattino da mercoledì a venerdì

Dopo il pareggio di ieri sera in casa della Juventus, il Milan è tornato subito al lavoro questa mattina a Milanello. Ruben Amorim ha concesso per domani un giorno di riposo, mentre da mercoledì fino a venerdì, giorno in cui è in programma la partenza della squadra per Roma in vista della partita di sabato alle 18 in casa della Lazio, i rossoneri si alleneranno sempre al mattino sui campi del Centro Sportivo di Carnago.

In questi giorni verranno valutate le condizoni di Matteo Gabbia, che ha saltato la trasferta di Torino per un'infiammazione alla caviglia, e di Mario Gila, uscito ieri sera contro la Juventus per un problema fisico. Dopo il match, il difensore spagnolo ha parlato così a DAZN: "Mi sembrerebbe ingiusto dire che la squadra soffra senza di me. Penso che loro meritassero il pareggio. Noi non siamo stati al 100%, abbiamo perso tanti palloni. Siamo rimasti in partita fino all’ultimo contro una squadra forte come la Juve. Non sono ancora riuscito a finire le partite e questo mi dispiace. Oggi ho sentito un fastidio al rotuleo, ma il pareggio non è da buttare via".

di Pietro Mazzara