MN - Milanello, oggi lavoro personalizzato in palestra per Matteo Gabbia
Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Ruben Amorim, il Milan è tornato ad allenarsi oggi a Milanello per iniziare a preparare la trasferta di sabato sul campo della Lazio. Tutti in gruppo, compreso Mario Gila che era uscito nel finale del match contro la Juventus per un problema fisico. L'unico giocatore rossonero che non ha lavorato con il resto dei compagni di squadra è stato Matteo Gabbia, il quale è alle prese con un'infiammazione alla caviglia: il difensore italiano ha svolto un lavoro personalizzato in palestra e verrà valutato nella giornata di domani per capire se potrà tornare in gruppo e dunque tornare a disposizione di Amorim in vista della trasferta in casa della Lazio.
Questo il programma completo della 4^ giornata di Serie A:
11/09/2026 Venerdì 20.45 Venezia - Fiorentina
12/09/2026 Sabato 15.00 Genoa - Frosinone
12/09/2026 Sabato 18.00 Lazio - Milan
12/09/2026 Sabato 20.45 Atalanta - Cagliari
13/09/2026 Domenica 15.00 Lecce - Monza
13/09/2026 Domenica 18.00 Napoli - Bologna
13/09/2026 Domenica 20.45 Sassuolo - Juventus
14/09/2026 Lunedì 18.30 Como - Parma
14/09/2026 Lunedì 18.30 Torino - Roma
14/09/2026 Lunedì 20.45 Inter - Udinese
di Antonello Gioia
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