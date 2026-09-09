News MN - Milanello, oggi lavoro personalizzato in palestra per Matteo Gabbia

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Tutti in gruppo oggi alla ripresa degli allenamenti a Milanello, a parte Matteo Gabbia che ha lavorato in palestra

Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Ruben Amorim, il Milan è tornato ad allenarsi oggi a Milanello per iniziare a preparare la trasferta di sabato sul campo della Lazio. Tutti in gruppo, compreso Mario Gila che era uscito nel finale del match contro la Juventus per un problema fisico. L'unico giocatore rossonero che non ha lavorato con il resto dei compagni di squadra è stato Matteo Gabbia, il quale è alle prese con un'infiammazione alla caviglia: il difensore italiano ha svolto un lavoro personalizzato in palestra e verrà valutato nella giornata di domani per capire se potrà tornare in gruppo e dunque tornare a disposizione di Amorim in vista della trasferta in casa della Lazio.

Questo il programma completo della 4^ giornata di Serie A:

11/09/2026 Venerdì 20.45 Venezia - Fiorentina

12/09/2026 Sabato 15.00 Genoa - Frosinone

12/09/2026 Sabato 18.00 Lazio - Milan

12/09/2026 Sabato 20.45 Atalanta - Cagliari

13/09/2026 Domenica 15.00 Lecce - Monza

13/09/2026 Domenica 18.00 Napoli - Bologna

13/09/2026 Domenica 20.45 Sassuolo - Juventus

14/09/2026 Lunedì 18.30 Como - Parma

14/09/2026 Lunedì 18.30 Torino - Roma

14/09/2026 Lunedì 20.45 Inter - Udinese

di Antonello Gioia