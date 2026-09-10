MN - Buone notizie da Milanello: Gabbia è tornato ad allenarsi in gruppo
Arrivano buone notizie da Milanello in merito alla condizioni di Matteo Gabbia che ha finalmente smaltito l'infiammazione alla caviglia che lo ha tormentato nelle ultime settimane: questa mattina il difensore rossonero è infatti tornato ad allenarsi insieme al resto del gruppo milanista e quindi sabato sarà regolarmente a disposizione di Ruben Amorim per la trasferta sul campo della Lazio.
Questo il programma completo della 4^ giornata di Serie A:
11/09/2026 Venerdì 20.45 Venezia - Fiorentina
12/09/2026 Sabato 15.00 Genoa - Frosinone
12/09/2026 Sabato 18.00 Lazio - Milan
12/09/2026 Sabato 20.45 Atalanta - Cagliari
13/09/2026 Domenica 15.00 Lecce - Monza
13/09/2026 Domenica 18.00 Napoli - Bologna
13/09/2026 Domenica 20.45 Sassuolo - Juventus
14/09/2026 Lunedì 18.30 Como - Parma
14/09/2026 Lunedì 18.30 Torino - Roma
14/09/2026 Lunedì 20.45 Inter - Udinese
di Antonio Vitiello
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