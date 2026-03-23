MN - Milanello, mercoledì pomeriggio la ripresa degli allenamenti
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Dopo aver battuto il Torino sabato a San Siro, Massimiliano Allegri ha concesso qualche giorno di riposo a quei giocatori rossoneri che non saranno impegnati in nazionale durante questa sosta. La ripresa degli allenamenti è in programma mercoledì pomeriggio a Milanello. Alla ripresa del campionato, i rossoneri avranno il big-match in casa del Napoli (lunedì 6 aprile alle 20.45).
di Antonio Vitiello
SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 69
Milan 63
Napoli 62
Como 57
Juventus 54
Roma 54
Atalanta 50
Lazio 43
Bologna 42
Udinese 39
Sassuolo 39
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Fiorentina 29
Cremonese 27
Lecce 27
Pisa 18
Verona 18
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