Al-Hilal, dopo il no di Mbappé c'è il sì di Verratti? Accordo vicino

Marco Verratti sembra essere vicino al passaggio all'Al-Hilal. Gli arabi sono a Parigi e hanno discusso con il Psg di Mbappé e anche del centrocampista italiano. Mentre gli agenti di Kylian hanno addirittura disertato l'incontro, l'italiano sembra propenso a firmare un triennale con gli arabi. Il rischio di non vedere Verratti giocare in Serie A nella sua carriera è sempre più alto.