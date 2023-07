Amichevole Valencia-Nottingham Forrest: in dubbio la presenza di Musah, il passaggio al Milan non sembra lontano

vedi letture

Questa sera alle 19, il Valencia sarà impegnato nella sua prima amichevole estiva contro il Nottingham Forrest. Come riferisce Plaza Deportiva, è in dubbio la presenza di quei giocatori in uscita, tra cui anche Yunus Musah, il cui possibile trasferimento al Milan non sembra essere molto lontano.