Arda Guler al Real Madrid: il turco arriverà in Spagna in serata

MilanNews.it

La telenovela Arda Guler è ormai giunta a compimento. Tra tutte le squadre che si sono affrontate per il giovanissimo talento turco, tra cui il Milan, alla fine l'ha spuntata il Real Madrid che oggi accoglierà il giocatore nella capitale spagnola. Secondo quanto riportato dal collega Sabuncuoglu di Sports Digitale, infatti, Guler partirà oggi da Istanbul per raggiungere in serata Madrid dove svolgerà le visite mediche e diventerà un nuovo calciatore dei blancos.